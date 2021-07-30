В ТЦ в центре Москвы произошла драка со стрельбой

В торговом центре в центре Москвы несколько человек устроили драку с применением огнестрельного оружия, несколько человек задержаны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел в магазине на Верхней Красносельской улице. По предварительным данным, между посетителями ТЦ произошел конфликт, во время драки один из оппонентов достал оружие. Был слышен как минимум один выстрел.

Причина конфликта не установлена. На месте находится полиция, по факту ЧП проводится проверка.

Несколько посетителей ТЦ задержаны, их проверяют на причастность к драке. Иные подробности не приводятся.

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