Убийство дочери пакистанского дипломата вызвало протесты в США

После убийства дочери бывшего посла Пакистана в Южной Корее 27-летней Нур Мукадам по всему миру прошли акции в защиту пакистанских женщин. Об этом сообщает Reuters.

Мукадам была найдена обезглавленной в престижном районе пакистанской столицы Исламабада 20 июля. Полиция обвинила в убийстве Захира Джаффера — наследника одной из самых богатых семей Пакистана и гражданина США.

По версии следствия, Джаффер заманил Мукадам в свой дом, продержал девушку два дня взаперти и отрезал ей голову.

Убийство дочери дипломата вызвало широкий общественный резонанс. Люди писали возмущенные сообщения в социальных сетях, в крупных городах страны прошли акции протеста, на митинги вышли даже пакистанцы, живущие в Канаде и США.

Каждый год в Пакистане от домашнего насилия погибают сотни женщин и тысячи получают увечья. При этом нападавшие за редким исключением уходят от наказания.