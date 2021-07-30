В Берлине четыре человека получили ранения в перестрелке

В берлинском районе Веддинг произошла перестрелка, в которой пострадало четыре человека. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

На месте происшествия проходит масштабная полицейская операция. Сотрудникам правоохранительных органов помогают пожарные.

По данным пожарной охраны, огнестрельные ранения получили трое мужчин и одна женщина. После оказания первичной медицинской помощи их доставили в больницу.

Предыстория инцидента пока неизвестна.

Ранее неизвестный напал с ножом на людей в немецком городе Вюрцбург. Злоумышленник зарезал трех человек, и ранил шестерых.