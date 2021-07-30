Гидролог усомнился в целесообразности добычи пресной воды из-под Азовского моря

Добыча пресной воды из месторождений под Азовским морем в скором времени может стать бессмысленной, заявил научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, комментируя добычу пробной партии пресной воды для нужд Крыма.

Он отметил, что на данный момент вода может быть чистой и пригодной для питья, однако со временем она станет солоноватой.

«Я не верю в то, что это надолго. Потому что, конечно, месторождения под дном воды есть, это известно. Сейчас вода довольно чистая и пригодна для питья, но вопрос как долго она будет такой. Но если вы забираете из-под земли пресную воду, это обязательно должно каким-то образом восполняться. Месторождение пресной воды под дном моря будет восполняться морскими водами. Стало быть, довольно быстро вода в этом месторождении довольно скоро перестанет быть пресной, станет солоноватой, и добыча ее будет бессмысленной», — пояснил он.

Ранее в России добыли первую партию питьевой воды под Азовским морем для обеспечения Крыма. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Первая вода добыта под Азовским морем. Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Качество проверят в Москве. Вода там точно есть, другой вопрос — качество», — заявил чиновник.