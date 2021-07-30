Назван продукт, сжигающий жир во время сна

Диетолог Анжелика Чиж сообщила, что для сброса веса необязательно ложиться спать на голодный желудок. Об этом она рассказала порталу «Доктор Питер».

По ее словам, в организме до полуночи вырабатывается сжигающий жир гормон, который называется соматотропин.

«Для его выработки надо сделать два шага. Первый шаг — съесть перед сном два отварных яичных белка. Второй шаг — лечь спать до 11 часов вечера. Утром на весах — минус 300 граммов», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, специалист перечислила продукты, от которых не нужно отказываться, даже если человек придерживается диеты. К такой категории относятся содержащие белок продукты, например курица, индейка, рыба, яйцо, нежирное мясо. Они важны для укрепления костей и иммунной системы, улучшения кожи и выработки гормонов, добавила она.

Диетолог отметила, что не нужно забывать и о клетчатке, которой богаты фрукты, овощи, бобовые, злаки и зелень. Она отвечает за нормальное функционирование пищеварительной системы, сохранение чувства сытости, профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и рака.

По мнению Чиж, также всегда необходимо помнить о важности поддержания водного баланса.

Ранее испанские физиологи из Гранадского университета выяснили, что чашка кофе за полчаса до тренировки повышает скорость жиросжигания.