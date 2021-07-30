Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Священник рассказал женщинам, как избежать приставаний в транспорте 16:51
СМИ подсчитали, на сколько похудел Ким Чен Ын 16:49
Появилось видео с места убийства 15-летней школьницы под Самарой 16:47
В отношении пошутившего про русских стендапера завели дело 16:46
В электромобили Tesla добавили русский язык 16:44
В Госдуме предложили сделать теннис национальным видом спорта 16:43
Роскомнадзор потребовал от YouTube блокировки канала «Навальный Live» 16:42
Еврокомиссия усилила «защиту от климата» 16:40
Исследование: 40% россиян не готовы к свиданиям с людьми без антител... 16:37
Аксенов заяил, что на восстановление Крыма после наводнения уйдет два года 16:35

Назван продукт, сжигающий жир во время сна

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Диетолог Анжелика Чиж сообщила, что для сброса веса необязательно ложиться спать на голодный желудок. Об этом она рассказала порталу «Доктор Питер».

По ее словам, в организме до полуночи вырабатывается сжигающий жир гормон, который называется соматотропин.

«Для его выработки надо сделать два шага. Первый шаг — съесть перед сном два отварных яичных белка. Второй шаг — лечь спать до 11 часов вечера. Утром на весах — минус 300 граммов», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, специалист перечислила продукты, от которых не нужно отказываться, даже если человек придерживается диеты. К такой категории относятся содержащие белок продукты, например курица, индейка, рыба, яйцо, нежирное мясо. Они важны для укрепления костей и иммунной системы, улучшения кожи и выработки гормонов, добавила она.

Диетолог отметила, что не нужно забывать и о клетчатке, которой богаты фрукты, овощи, бобовые, злаки и зелень. Она отвечает за нормальное функционирование пищеварительной системы, сохранение чувства сытости, профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и рака.

По мнению Чиж, также всегда необходимо помнить о важности поддержания водного баланса.

Ранее испанские физиологи из Гранадского университета выяснили, что чашка кофе за полчаса до тренировки повышает скорость жиросжигания.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Раздумывать не будем»: Лукашенко о размещении российских войск в Белоруссии
Лукашенко назвал условия, при которых в Белоруссии потребуются военные из РФ
Гелий в системе: как модуль «Наука» готовят к приему космонавтов
В Роскосмосе объяснили внештатное включение двигателей на модуле «Наука»
Москва снимает перчатки
Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве
Химкомбинат под Ростовом подтвердил информацию о госпитализации семи рабочих
Опубликовано видео с росгвардейцами в «платьях», закупленных экс-замом Золотова
Самарского полицейского, подозреваемого в убийстве школьницы, уволили
Мать актера из «Марша Турецкого» 10 дней пролежала в квартире с телом сына
Новости и материалы
Священник рассказал женщинам, как избежать приставаний в транспорте
СМИ подсчитали, на сколько похудел Ким Чен Ын
Появилось видео с места убийства 15-летней школьницы под Самарой
В отношении пошутившего про русских стендапера завели дело
В электромобили Tesla добавили русский язык
В Госдуме предложили сделать теннис национальным видом спорта
Роскомнадзор потребовал от YouTube блокировки канала «Навальный Live»
Еврокомиссия усилила «защиту от климата»
Исследование: 40% россиян не готовы к свиданиям с людьми без антител к COVID-19
Аксенов заяил, что на восстановление Крыма после наводнения уйдет два года
В Петербурге День ВДВ отметят без массовых мероприятий
Ольховский о провокации Медведева: такие вопросы не мешают профессионалам
В Кузбассе осуждены двое мужчин, выкинувших с балкона больного ВИЧ собутыльника
Российский шпажист ответил на вопрос о допинге в фехтовании
Туристы в Анталье вернутся в отели после эвакуации из-за пожаров
Жириновский призвал создать отдельные вагоны для одиноких россиян
Гидролог усомнился в целесообразности добычи пресной воды из-под Азовского моря
Блогера Джаборова просят приговорить к 4 годам колонии после пранка в метро
Все новости
Продолжить серию побед: Россия против Франции. LIVE
Токио-2020. Волейбол. Мужчины. Группа В. 4 тур. Россия — Франция. ОНЛАЙН
Проверяйте документы. Как не попасть в финансовую пирамиду
Юристы рассказали, как вернуть деньги жертвам финансовых пирамид
«Решили головоломку»: ученые признали ошибкой «озера на Марсе»
Марсианские «полярные водоемы» оказались обыкновенной глиной
Без декольте и обтягивающих силуэтов: в Россию пришла мода на скромность
В Казани представили коллекции благопристойной моды
Плейлист недели: новая Билли Айлиш, Земфира, Скриптонит и Клава Кока
У Билли Айлиш вышел новый альбом — о любви и взрослении
В бумажных трудовых обновят инструкции
Россиянам начнут оформлять новые трудовые книжки в 2023 году
Можно ли заразиться коронавирусом через деньги
В Германии смоделировали передачу коронавируса через банкноты и монеты
«Игра мускулами». Почему Запад боится «Северного потока — 2»
NI связал газовый «маневр» России с попыткой оказать давление на ФРГ
На Кубе череда загадочных смертей. Уходят из жизни соратники Кастро и Че Гевары
Шестеро высокопоставленных военных Кубы скончались за десять дней
Туристам дали еще один день на ПЦР-тест
Вернувшимся из-за границы россиянам увеличили срок загрузки теста на коронавирус
«На МКС порядок. Экипаж отдыхает»
Рогозин прокомментировал ситуацию с модулем «Наука»
«Холодильники забиты минтаем»: как действия Китая снижают цены на рыбу в Москве
В России минтай может стать на треть дешевле курицы
Свадьба века: как принцесса Диана выходила замуж
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях