Жириновский призвал создать отдельные вагоны для одиноких россиян

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в ходе выступления накануне Дня железнодорожника перед сотрудниками РЖД предложил создать в поездах отдельные вагоны для одиноких пассажиров, а также призвал снизить стоимость билетов для проезда по стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За рубежом бывают вагоны для женщин отдельно, для мужчин отдельно. А мы предлагаем, чтобы были отдельные вагоны для одиноких. Вот они едут три дня в поезде и там познакомятся. Нужны еще хорошие машинисты и хорошее питание, чтобы все это было в радость», — отметил политик.

По словам Жириновского, также во всех составах необходимо сделать специальные вагоны, где можно организовать отдых детей.

Ранее первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил министру транспорта России Виталию Савельеву письмо с предложением провести эксперимент по запуску женских вагонов в метро.

День железнодорожника отмечается в России 1 августа.