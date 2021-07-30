В Минздраве рассказали, кому подойдет вакцина «Спутник Лайт»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» подойдет как для повторной вакцинации, так и для тех, кто переболел COVID-19. Об этом он сообщил «Интерфакс».

«Спутник Лайт» хорош как для повторной вакцинации тем, кто уже сделал двухкомпонентную прививку, так и для вакцинирования переболевших», — сказал он.

По его словам, ревакцинацию «Спутником Лайт» можно сделать и тем, кто до этого делал прививку любой другой российской вакциной — «Спутником V», «ЭпиВакКороной» или «КовиВаком».

Ранее сообщалось, что итоговые данные клинических исследований по «Спутнику V» будут подготовлены к октябрю. По остальным российским вакцинам отчет ожидается не ранее конца 2021 — начала 2022 года. Также стало известно, что власти пока не планируют вводить вакцинацию для детей, а «Спутник Лайт» уже начал поступать в регионы.

«Спутник Лайт» — это однокомпонентная вакцина, которая представляет собой первый препарат «Спутника V».