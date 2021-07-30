Убившего школьницу под Самарой сотрудника МВД заподозрили в педофилии

Сотрудник полиции, убивший 15-летнюю школьницу под Самарой, мог совершить преступление, боясь, что она предаст огласке их связь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент точная причина убийства несовершеннолетней устанавливается.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружили вечером 29 июля в районе жилого дома в поселке Петра Дубрава Волжского района.

«Версия, что у подозреваемого и убитой были отношения и он убил ее, испугавшись, что она о них расскажет, тоже рассматривается. Но она не основная», — пояснил источник.

По факту убийства возбудили уголовное дело, подозреваемый в совершении преступления, которым оказался сотрудник полиции, был задержан. В скором времени подозреваемому изберут меру пресечения.

Как ранее сообщалось, работник МВД, согласно предварительным данным, сначала сбил школьницу на машине. Потом, чтобы попытаться скрыть факт аварии, нанес ей удары ножом. Убитая жила в поселке Петра Дубрава вместе с отцом, училась в местной школе.