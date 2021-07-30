Аксенов заяил, что на восстановление Крыма после наводнения уйдет два года

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полное устранение ущерба, нанесенного инфраструктуре летними ливнями, займет не менее двух лет, сообщает ТАСС.

Он отметил, что компенсации жителям, чьи дома пострадали от затоплений, будут выплачены быстро, но на восстановление инфраструктуры из-за технологических сроков требуется несколько лет.

«Там будет и на 2022 год [заложен план работ и средства]. Там, где технология строительства позволит сделать быстро, не будет проблем ни с выделением денег, ни с нормативными актами. Все остальное — технологические сроки», — сказал Аксенов.

В июне мощный циклон принес в Крым ливни, которые привели к подтоплению свыше 300 зданий на востоке полуострова. За ночь 17 июня в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков. В Ялте из-за дождей и наводнений пострадали 117 улиц. Они нуждаются в капитальном ремонте и реставрации. Кроме того, повреждены детские сады и школы.

Ранее вице-премьер правительства республики Евгений Кабанов заявлял, что для восстановления дороги и инфраструктуры необходимо около 5,5 миллиарда рублей.