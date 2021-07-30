Депутат Госдумы назвал вынужденной мерой отмену обязательного ношения перчаток в Москве

Отмена обязательного использования перчаток в общественных местах Москвы была вынужденной мерой, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Федот Тумусов.

Он отметил, что к такому решению привело несоблюдение этого правила москвичами.

«Я думаю, это вынужденная мера, поскольку малое количество людей ходило в перчатках, естественно, в перчатках не очень удобно. И делать вид, что мы издали указ и все его соблюдают, – это было бы очень смешно. Я не видел в Москве, чтобы из 100 человек 90 носили перчатки, скорее, наоборот было», — пояснил он.

По мнению депутата, послабление ограничительных мер в столице не является следствием улучшения эпидемиологической ситуации.

«Я думаю, что это не из-за уменьшения числа заболевших. Цифры [заболеваемости] упрямее, они даже если сокращаются, то не так резко. Ситуация остается сложной. На самом деле вакцинация идет, но не в том количестве, в каком хотелось бы. Но все-таки идет», — заключил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о подписании указа, в соответствии с которым в столице отменяется обязательное ношение перчаток в транспорте и общественных местах.

«В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным», — уточнил глава города в своем блоге.