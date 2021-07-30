В Турции от лесных пожаров пострадали 42 населенных пункта

В результате сильных лесных пожаров в Турции, начавшихся 28 июля, пострадали более 40 населенных пунктов. Об этом заявили турецкие власти, передает CNN Turk.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Бекира Пакдемирли, ситуация с пожарами улучшается. В настоящее время продолжаются 20 пожаров в шести провинциях страны, для их ликвидации были задействованы три самолета, девять беспилотников, 38 вертолетов, 680 пожарных машин, 55 единиц техники, а также 4 тыс. пожарных. Пакдемирли подчеркнул, что угрозы населенным пунктам пока нет, многое будет зависеть от того, как удачно пройдут операции по тушению огня в пятницу, 30 июля.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который находится в пострадавшей от огня провинции Анталия, в свою очередь заявил, что от пожаров пострадали 42 населенных пункта, 27 эвакуировано. По его словам, 31 августа пострадавшие от пожаров получать выплаты.

Также глава МИД призвал граждан остерегаться заниматься самосудом.

«Конечно, и у граждан, и у нас есть подозрения – как могло произойти в один день столько возгораний. Вчера в Манавгате три человека были задержаны — у них была проблема с документами. Граждане, заранее приняв их за поджигателей, потребовали у жандармов выдать им этих людей. Им объяснили, что это недопустимо», — рассказал дипломат.

Министр окружающей среды и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил, что пожары повредили 2300 зданий.

Ранее сообщалось, что Украина направит Турции самолет для тушения лесных пожаров.