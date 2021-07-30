В России предложили запретить гражданам младше 21 года посещать ночные бары

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко письмо, в котором предложил запретить в России посещение ночных баров и ресторанов гражданам моложе 21 года. Об этом сообщает RT.

Хамзаев обратил внимание на то, что основную часть клиентов таких заведений традиционно составляют молодые люди, в том числе в возрасте до 21 года.

Член ОП в своем обращении указал на то, что у человека в возрасте 18—19 лет все еще продолжается активное развитие организма, и потребление алкоголя вкупе с бессонным образом жизни может привести к негативным последствиям для здоровья.

«С целью снижения уровня потребления алкоголя среди молодых граждан прошу вас рассмотреть инициативу о запрете для предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию, принимать и обслуживать посетителей в возрасте до 21 года в ночное время с 23.00 до 8.00», — написал Хамзаев.

Ранее Хамзаев направил на имя главы МВД Владимира Колокольцева письмо, в котором предложил ужесточить вплоть до уголовной ответственности наказание за покупку алкоголя детям.