Россияне назвали темы, над которыми нельзя смеяться

Россияне составили рейтинг запретных тем для шуток. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса Superjob.

В опросе приняли участие 1 тысяча человек из 329 населенных пунктов России.

Отмечается, что лишь 9% респондентов считают, что можно шутить абсолютно на любые темы. Среди таких граждан преобладают мужчины — 13%, среди женщин такую свободу оценили лишь 9%.

При этом полный запрет на любые виды шуток поддержали 3% респондентов (4% мужчин против 2% у женщин).

Большинство участников отметили, что шутить можно, но не на все темы. Среди запретных тем россияне выделили здоровье и болезни (15%), политику (9%), коронавирус (8%), религию (5%), внешность (5%), семью (5%), смерть (4%) и т. д.

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