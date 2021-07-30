news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк о прививке от коронавируса 10:40
Теннисист Хачанов вышел в финал Олимпиады-2020 10:37
Рио-де-Жанейро отметит снятие карантина по COVID-19 четырехдневными гуляниями 10:36
Менеджер Бритни Спирс потребовала отстранения отца певицы от опеки 10:35
В России предложили запретить гражданам младше 21 года посещать ночные бары 10:28
В Крыму из-за медузы перевернулось судно с десятью туристами 10:24
Журова: допускаю, что в США думают о новом допинге русских, который не видно... 10:18
Россиян старше 40 лет призвали ограничить занятия сексом в жару 10:16
В Москве отменили обязательное ношение перчаток 10:14
Дикий енот забрался в алкогольный магазин в Краснодаре 09:59

Россияне назвали темы, над которыми нельзя смеяться

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Baz Ratner/Reuters

Россияне составили рейтинг запретных тем для шуток. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса Superjob.

В опросе приняли участие 1 тысяча человек из 329 населенных пунктов России.

Отмечается, что лишь 9% респондентов считают, что можно шутить абсолютно на любые темы. Среди таких граждан преобладают мужчины — 13%, среди женщин такую свободу оценили лишь 9%.

При этом полный запрет на любые виды шуток поддержали 3% респондентов (4% мужчин против 2% у женщин).

Большинство участников отметили, что шутить можно, но не на все темы. Среди запретных тем россияне выделили здоровье и болезни (15%), политику (9%), коронавирус (8%), религию (5%), внешность (5%), семью (5%), смерть (4%) и т. д.

Ранее эксперт рассказал, о чем нельзя писать в соцсетях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
В Москве отменили обязательное ношение перчаток
На Кубе череда загадочных смертей. Уходят из жизни соратники Кастро и Че Гевары
Шестеро высокопоставленных военных Кубы скончались за десять дней
Впервые за 21 год: россиянин вышел в финал мужского теннисного турнира Игр
Теннисист Хачанов обыграл Карреньо-Бусту в полуфинале ОИ-2020
Российские космонавты могут временно перейти в сегмент США из-за ситуации на модуле «Наука»
Черногория выдала России бывшего ректора вуза, обвиняемого в хищении 2,5 млн рублей
Вакцинация 80% сотрудников станет обязательной для работы ряда сфер в Петербурге
Сервис Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России
Новости и материалы
Жительницу Курганской области оштрафовали за фейк о прививке от коронавируса
Теннисист Хачанов вышел в финал Олимпиады-2020
Рио-де-Жанейро отметит снятие карантина по COVID-19 четырехдневными гуляниями
Менеджер Бритни Спирс потребовала отстранения отца певицы от опеки
В России предложили запретить гражданам младше 21 года посещать ночные бары
В Крыму из-за медузы перевернулось судно с десятью туристами
Журова: допускаю, что в США думают о новом допинге русских, который не видно на тестах
Россиян старше 40 лет призвали ограничить занятия сексом в жару
Дикий енот забрался в алкогольный магазин в Краснодаре
Пловец Рылов опубликовал пост о словах американца, что в финале «не все было чисто»
Пловец Рылов — первый в истории страны абсолютный чемпион ОИ в плавании на спине
Двухлетний мальчик погиб после падения из окна дома в Москве
National Interest: Россия совершила «маневр» для открытия «Северного потока — 2»
ОКР о словах американского пловца после победы Рылова на ОИ: проигрывать надо уметь
МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве 30 июля
Украина направит Турции самолет для тушения лесных пожаров
Британский пловец прокомментировал победу россиянина на ОИ словами о допинге
В Раду внесли законопроект, угрожающий лишить Порошенко украинского гражданства
Все новости
Туристам дали еще один день на ПЦР-тест
Вернувшимся из-за границы россиянам увеличили срок загрузки теста на коронавирус
Разгром от фаворита: Россия уступила США в водном поло
Сборная России по ватерполо проиграла американкам с разницей в 13 мячей
«Холодильники забиты минтаем»: как действия Китая снижают цены на рыбу в Москве
В России минтай может стать на треть дешевле курицы
«Игра мускулами». Почему Запад боится «Северного потока — 2»
NI связал газовый «маневр» России с попыткой оказать давление на ФРГ
«На МКС порядок. Экипаж отдыхает»
Рогозин прокомментировал ситуацию с модулем «Наука»
«Расправляются из-за шутки»: что грозит комику Мирзализаде за монолог про русских
Стендапера Мирзализаде вызвали в прокуратуру из-за шутки про славян и фекалии
«У озера большие проблемы»: эколог поддержал лидера Little Big в споре из-за Байкала
В Greenpeace рассказали о загрязнении Байкала на фоне пародии бывшего главы Иркутска
Доходы «Яндекса» от такси удвоились. Сколько получили водители
Водители рассказали, как они «разбогатели» на фоне роста доходов «Яндекс.Такси»
«Лямбда»-штамм коронавируса научился обходить иммунитет
Японские ученые описали уникальную мутацию штамма коронавируса «лямбда»
Отдых в августе. Какие страны выбирают россияне
Где можно отдохнуть за рубежом в августе и какие документы необходимо подготовить
Три туалета на дорогу: что не так с автотуризмом в России
Опрос: большинство россиян хотели бы когда-нибудь отправиться в автопутешествие
«Нас осенило, что мы горим»: туристы из России — о пожарах в Турции
Отдыхающие в Турции россияне пожаловались на проблемы с дыханием из-за лесных пожаров
Свадьба века: как принцесса Диана выходила замуж
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях