Археологи обнаружили в Москве более 200 артефактов XVI-XIX веков

Столичные археологи во время исследовательских работ обнаружили на улице Сретенка керамические артефакты XVI - конца XIX века. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Руководитель департамента культурного наследия столицы Алексей Емельянов отметил, что даже учитывая, что раскопки на Сретенке начались недавно, коллекция артефактов уже превышает 200 экземпляров.

«Отдельного внимания из этой коллекции заслуживают 12 фрагментов чернолощеных колокольчиков XVII–XVIII столетий. Свой темный цвет такая керамика приобретала благодаря специальному обжигу и обработке галькой — лощению. Вероятнее всего, колокольчики использовались в качестве игрушек, однако археологам еще предстоит изучить этот вопрос», — рассказал Емельянов.

В коллекцию артефактов добавились керамические подсвечники, помадные банки и печные изразцы.

Все находки передадут в музейный фонд города после изучения.

Ранее археологи наткнулись на фрагменты двух церковных колоколов конца XVIII — начала XIX столетия в ходе раскопок в Москве, недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове.