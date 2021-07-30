Облачно и до 25 градусов ожидается в Москве

Облачная погода и до +25°С с прояснениями и небольшим дождем ожидается в Москве и области в пятницу, 30 июля, следует из данных Гидрометцентра.

Днем максимальная температура воздуха в Москве будет достигать +23...+25°С, в Подмосковье — до +24°С градусов. В течение дня местами возможен небольшой дождь и даже гроза.

Ветер днем ожидается юго-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 741 мм рт. ст.

В ночь на 31 июля погода изменится несущественно — температура воздуха составит +16...+18°С градусов тепла, по области чуть ниже — до +15°С, облачно, возможен небольшой дождь.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Поволжье и Черноземье на следующей неделе ожидается очень сильная жара.

Он также рассказал, на каком российском курорте самое теплое море.

«Газета.Ru» решила поинтересоваться у своих читателей, как они перенесли предыдущий зной — двухнедельной давности, и предлагает пройти тест.