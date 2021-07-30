Спасение антилопы от стаи гиен, полчища крокодилов и стада бегемотов попало на видео, передает The Daily Mail.

Видео сняли в национальном парке Крюгера, в Южно-Африканской Республике. Автор видео, рейнджер Дэниел Хитчингс сопровождал гостей в заповеднике Торнибуш в парке, снял на камеру, как антилопа забрела на опасную для нее территорию.

Антилопа подошла к водопою, где в тот момент находилась стая гиен. Ударом копыт антилопа убила одну из гиен, после чего животные погнались за антилопой до воды, куда она спрыгнула, чтобы почти сразу начать убегать от крокодилов и стада бегемотов.

Выбравшись на другой берег и избежав опасности, антилопа скрылась в кустарнике.

«Иногда удача на вашей стороне, а иногда — нет. Это был день этой антилопы», — рассказал Хитчингс.

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