Вильфанд: предпосылок для естественных причин прекращения лесных пожаров нет

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что текущие погодные условия провоцируют пятый класс пожарной опасности в Павлово-Посадском районе Подмосковья, а также ряде регионов Северо-Западного федерального округа, в Сибири и на Дальнем востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рассчитывать, что быстро стихнут пожары, не стоит. Районы с пятым классом пожарной опасности в СЗФО: Псковская область, Архангельская область – юг, Онежский район. В ЦФО это Павлово-Посадский район Московской области - единственный район, где пятый класс пожарной опасности, Воронежская область. Отдельные районы Нижегородской области и Саратовской области (в Приволжском федеральном округе). В Южном федеральном округе - Волгоградская, Астраханская области, Калмыкия, Ростовская область», — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что в ближайшие дни в СЗФО пройдут дожди, это повлияет на снижение класс пожарной опасности в регионе. При этом ситуация на юге европейской части России сохранится.

Ранее Вильфанд предупреждал о сильных дождях в Восточной Сибири и Дальнем Востоке.