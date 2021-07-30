Бывший католический архиепископ Вашингтона обвинен в педофилии

Бывший католический архиепископ столицы Соединенных Штатов, Вашингтона, 91-летний Теодор Маккэррик, обвинен в педофилии и нанесении побоев, и задержан, сообщает The New York Times.

Маккэрик ранее, в 2019 году был лишен духовного сана Папой Римским Франциском. Бывшего кардинала Римской Католической Церкви (РКЦ) внутри самой Церкви обвиняют в изнасилованиях несовершеннолетних и совершеннолетних семинаристов с 1974 года. Правоохранительная система Соединенных Штатов обвиняет Маккэрика в насилии над 16-летним парнем.

«От жертвы сексуального насилия требуется огромное мужество, чтобы сообщить о сексуальном насилии следователям и продолжить уголовный процесс», — заявил адвокат Митчелл Гарабедян, которой представляет интересы пострадавших.

Кроме Маккэрика, пострадавшие написали коллективное заявление на архиепископа Ньюарка.

Ранее житель Калининграда получил срок за надругательство над 13 мальчиками.