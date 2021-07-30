Китайский миллиардер приговорен к 18 годам тюрьмы за «провоцирование неприятностей»

Китайского миллиардера-свиновода Сунь Дау приговорили к 18 года тюремного заключения и штрафу 3,11 млн юаней (36,7 мил рублей) по обвинению в разжигании ссор. Об этом сообщает Business Insider.

Приговор приняли спустя несколько недель тайных слушаний. Правительство Китая обвинило Дау в провоцировании неприятностей, разжигании ссор, препятствованию государственному управлению и организации толпы для нападения на госорганы.

В публикации предполагается, что такой приговор миллиардеру назначили за связи с диссидентами, открытую критику власти и сокрытие вспышки африканского свиного гриппа.

Отмечается, что ранее Дау уже обвинялся в незаконном сборе средств. Тогда дело было закрыто благодаря усилиями активистов за гражданские права.

Китайский миллиардер возглавляет крупную частную сельскохозяйственную компанию. Она обеспечивает работой 9 тыс. человек.

Ранее власти Китая арестовали гражданку Австралии Чэнг Лей, которая около восьми лет работала ведущей на китайском телеканале CGTN. Ее подозревают в разглашении гостайны иностранному государству.