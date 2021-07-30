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Сотни обезьян устроили разборки с массовой дракой посреди дороги в Таиланде

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В Таиланде, возле популярного у туристов храма Пранг Сам Йот в Лопбури, сотни обезьян устроили разборки с массовой дракой посреди дороги. Видео опубликовал местный житель Висрут Суванпхак в Facebook.

На видео запечатлен момент начала драки — животные столпились на перекрестке возле торгового центра, две группы каждая по несколько сотен особей.

По словам местных жителей в комментариях под записью, обезьяны живут в этой местности в больших количествах, животные не боятся людей и город, а в регионе Лопбури также существует традиция обезьяних боев. Однако настолько массовую драку местные жители видят впервые.

Обезьяны перегородили дорогу, мешая проезду автомобилей и мотоциклов. Некоторые водители байков даже были вынуждены отъехать назад, чтобы не стать участниками обезьяньей потасовки.

Ранее африканские шимпанзе убили и съели первого альбиноса в своей стае.

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