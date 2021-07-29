Главный редактор «Проекта» Баданин покинул Россию

Главный редактор издания «Проект» Роман Баданин, включенный в реестр иноагентов, покинул Россию и не планирует возвращаться. Об этом он заявил Reuters.

По словам журналиста, он также собирается помочь выехать из страны сотрудникам издания, и они смогут продолжить работу.

«Баданин сказал, что не знает, где поселится. Временно он находится в Нью-Йорке. Он был в отпуске с женой и детьми за границей, когда «Проект» был назван нежелательной организацией, и он тут же решил не возвращаться в Россию», — говорится в сообщении.

15 июля Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов восемь журналистов, в том числе главреда «Открытых Медиа» Юлию Ярош и главного редактора «Проекта» Романа Баданина.

Сам же «Проект медиа» министерство внесло в перечень иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России. Как пояснили в ведомстве, Project Media, Inc. (США) внесена в этот список на основании решения заместителя Генпрокурора от 15 июля. Тогда Генпрокуратура объявила, что деятельность этой организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России», и признала ее нежелательной на территории страны.