На МКС произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука»

На Международной космической станции (МКС) произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука». Об этом специалистам подмосковного Центра управления полетами сообщил российский космонавт Олег Новицкий, следует из переговоров, транслируемых NASA.

«Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это», — сказал Новицкий специалистам центра.

Ранее многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» успешно пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции. Стыковка к станции была произведена в автоматическом режиме. Специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс.

Модуль «Наука» был запущен 21 июля с Байконура тяжелой ракетой «Протон-М».