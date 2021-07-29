Схему фиктивной вакцинации от коронавируса обнаружили в Петербурге

Полицейские обнаружили схему фиктивной вакцинации от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«В Петербурге полиция выявила схему фиктивной вакцинации от COVID-19. В противоправной деятельности подозреваются медицинские работники», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В МВД обратился мужчина, который заявил о мошенничестве со стороны организаторов Telegram-канала. Предлагалось купить справку об отрицательном ПЦР-тесте, при этом сдавать анализы не требовалось. Мужчина сказал, что, когда перевел деньги, канал был заблокирован.

В скором времени удалось установить лицо, причастное к обману заявителя. Им оказался 36-летний неработающий житель Петербурга.

У подозреваемого был проведен обыск, найдены печати различных больниц и юридических лиц, печати врачей, справки об отрицательных ПЦР-тестах.

Также подозреваемый назвал данные клиентов, решивших купить поддельные сертификаты о пройденной вакцинации.

«В организации аферы подозревается 31-летняя врач, сожительница ранее задержанного за мошенничество мужчины», — подчеркнули в МВД.

Ранее были названы самые популярные виды мошенничества в пандемию.