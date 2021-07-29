СК возбудил уголовное дело по факту взрыва в доме Барнаула

Уголовное дело по статье «Ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» было возбуждено после взрыва, прогремевшего в пятиэтажном доме в Барнауле. Об этом сообщается на официальном сайте СК России по региону.

«По данным следствия, весной 2021 года в одной из квартир в жилом доме по улице Молодежной сотрудники ООО «Алейскмежрайгаз» выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты», — уточнили в пресс-службе ведомства.

28 июля в связи с утечкой бытового газа произошел хлопок газовоздушной смеси. 69-летняя женщина получила ожоги тела.

До этого локальный режим ЧС вводился в районе Барнаула после взрыва газа в жилом доме.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при взрыве бытового газа в доме в Барнауле. Взрыв раздался в подъезде дома №3