Семейным россиянам могут позволить создавать поместья и поселения

В Госдуму поступит законопроект «О семейных поместьях и семейных поселениях в Российской Федерации», который направлен на предоставление россиянам земельных участков для создания таких поместий. Авторами инициативы являются депутаты от фракции ЛДПР, сенатор Сергей Леонов, глава комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Последний выложил текст и пояснительную записку к проекта закона в своем Telegram-канале.

В пояснительных материалах говорится, что в настоящее время в стране реализуется программа «Дальневосточный гектар», однако в некоторых регионах есть неиспользуемые земельные участки. При этом местные жители из-за отсутствия перспектив переезжают в более развитые регионы.

«Одним из путей решения проблемы вовлечения неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, возрождения сельских территорий и сельского хозяйства могло бы стать предоставление гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по такому же упрощенному порядку, который установлен для «дальневосточного гектара», в целях создания ими семейных поместий», — заявили в ЛДПР.

Законодатели предлагают дать гражданам право на безвозмездное получение в упрощенном порядке земельного участка размером не менее 1 га, которое будет передаваться «из поколения в поколение». Согласно документу, владельцы будут внедрять экологические системы земледелия, вести сельскохозяйственное производство «с минимальным негативным влиянием на окружающую среду», проводить мероприятия по охране природы, возрождать «исконные народные обряды, праздники и ремесла», а также популяризировать здоровый образ жизни.