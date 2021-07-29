Психолог рассказала о связи беспорядка дома с эмоциональной стабильностью

Постоянный беспорядок в квартире порой может вызывать у живущего там чувство тревоги, снижение самооценки и другие эмоциональные колебания, рассказала РИА Недвижимость член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина.

По ее словам, бардак в доме с нередко вязан со стрессами, неудачами в личной жизни и общим недовольством собой и происходящим вокруг. Вес это в перспективе может вызвать тревогу, чувство беспомощности, ненужности или чувство вины.

«Такие расстройства могут появиться, когда у человека есть внутренняя установка, каким он должен быть, чтобы считать себя хорошим, правильным человеком, а также чтобы получать уважение и любовь окружающих. Эти принципы могут выражаться, в таких идеях, как «у хорошей хозяйки кухня всегда блестит» или «нельзя жить в таком свинарнике», — отметила психолог.

Если с вами происходит подобное и вам свойственно чувствовать вину и стыд за беспорядок, «накручивать» себя тем, что вы не справляетесь, необходимо обратиться к психологу или психотерапевту, советует Давоскина. Иначе можно усугубить проблему, пытаясь найти решение самому или вовсе не ища его.

Специалист рекомендовала не откладывать уборку и справляться с беспорядком «малыми делами» — вы не будете тратить все выходные на наведение порядка, зато будете убирать разные части дома понемногу. Так вам удастся меньше уставать, вы перестанете страдать от изнуряющей уборки, а довести навыки до автоматизма станет проще.

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