news
Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тренер сборной Англии призвал Футбольную ассоциацию искать игроков азиатского... 02:32
Свыше 60% инноваций для строительства дорог в России оказались старыми 02:30
Эксперт из США оценил вероятность появления невосприимчивого к вакцинам штамма... 02:26
Чемпионка Игр-2020 лишь десять дней назад внезапно узнала, что поедет на Олимпиаду 02:10
Военная база в Калининграде превратится в крепость после десяти лет работ 02:06
«Путешественник во времени» рассказал о затопленных городах будущего 01:57
Соперника российского теннисиста обвиняют в использовании гомофобных оскорблений 01:47
Ученые признали сердца умерших наркопотребителей пригодными для пересадки 01:40
В России могут отменить лицензии для управляющих компаний 01:29
Счетная палата нашла способ сэкономить на строительстве российских дорог 01:24

Британец убил свою девушку и написал признание на ее теле

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Убийца из Великобритании использовал красный лак для ногтей, чтобы написать слова «это был я» на теле своей девушки после того, как зарезал ее, сообщает издание Metro.

По данным издания, тело 29-летней девушки по имени Имоджен с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ее квартире в Большом Манчестере. Его нашла полиция после того, как в квартиру пришел сотрудник социальной службы через пару недель после убийства.

«Имоджен лежала на своей кровати — она как будто позировала. Ее руки были скрещены, и казалось, что она сжимает флакон духов. На шее у нее была мягкая игрушка. Были также замечены элементарные попытки очистить место преступления... Ее ноги были скрещены в районе щиколоток, при осмотре было установлено, что ее тело было покрыто лаком для ногтей со словами «это был я», — следует из материалов следствия.

Сообщается, что 41-летний Дэниел Смит убил Имоджен и почти сразу стал использовать банковскую карту умершей. К моменту задержания он полностью опустошил счет убитой девушки и даже залез в долги — было совершено около 40 банковских операций.

Во время вскрытия судмедэксперт пришел к выводу, что Имоджен была «мертва в течение некоторого времени» перед вскрытием, и отметил, что синяки на ее лице, челюсти, черепе и шее совместимы с попыткой удушения.
.
В суде Смит признал себя виновным и был приговорен к пожизненному заключению.

Ранее стало известно, что жительница Нижнего Новгорода, убившая двух сожителей, зарезала третьего.

Поделиться:
Mail.ru
Gmail
Отправить письмо
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
За кого болеть на Играх, день шестой: гимнастки и пловцы идут за золотом
Гимнастки Мельникова и Уразова сразятся за золото Токио-2020 в личном многоборье
«Лег спать и не проснулся»: подробности о смерти последнего члена ГКЧП Олега Бакланова
Умер экс-глава космической отрасли СССР и последний участник августовского путча Бакланов
«Современные средства вербовки»: как Минобороны ищет контрактников на «Авито»
Бойцов на 201-ю базу в Таджикистане набирают через доску объявлений
Названа страна, которая может стать суперраспространителем COVID-19
Счетная палата нашла способ сэкономить на строительстве российских дорог
Менеджер МакSим сообщила об улучшении состояния певицы
В Индии девушку-подростка повесили за ношение джинсов
Новости и материалы
Тренер сборной Англии призвал Футбольную ассоциацию искать игроков азиатского происхождения
Свыше 60% инноваций для строительства дорог в России оказались старыми
Эксперт из США оценил вероятность появления невосприимчивого к вакцинам штамма COVID-19
Чемпионка Игр-2020 лишь десять дней назад внезапно узнала, что поедет на Олимпиаду
Военная база в Калининграде превратится в крепость после десяти лет работ
«Путешественник во времени» рассказал о затопленных городах будущего
Соперника российского теннисиста обвиняют в использовании гомофобных оскорблений
Ученые признали сердца умерших наркопотребителей пригодными для пересадки
В России могут отменить лицензии для управляющих компаний
Глава МОК и генсек FIBA спели для российских баскетболисток на Олимпиаде
Несколько украинских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в Олимпиаде
Кусок торта со свадьбы принцессы Дианы продадут на аукционе
Олимпийская чемпионка о конфликте журналиста с Медведевым: провоцируют — значит, боятся
Жительницы Германии добились через суд права бороться за звание «короля рыбаков»
Кокорина предложили российским и турецким клубам
Румынскую пенсионерку осудили за крупнейшую кражу бриллиантов в Британии
Устроивший стрельбу в Казани Галявиев опасается лечиться в больнице из-за страха мести
Хоккеист Панарин: после карантина пропало желание зарабатывать большие деньги
Все новости
«Долг США — поддержать белорусов»: что Тихановская обсуждала с Байденом
В Белом доме прошла первая встреча Байдена и Тихановской
Бронза с травмой глаза и раскаяние Нагорного: как Россия выступила на Играх
Россия осталась без золотых медалей в пятый день Олимпиады в Токио
Случаев интернет-травли детей с прошлого года стало на 100% больше
Омбудсмен назвала кибербуллинг одной из главных детских проблем
СП недосчиталась инноваций в дорожном строительстве на 3,6 млрд
Юристы рассказали, какие статьи УК грозят дорожным чиновникам после отчета Счетной палаты
Серебряков, Зверев, Безруков: кто из звезд решился на усыновление
С чем столкнулись знаменитости, воспитывая приемных детей
«Пытаются стереть из истории»: Green Grey не споют в Киеве из-за песни на русском
Лидер украинской группы Green Grey назвал «перебором» отмену выступления на Дне независимости
10 тысяч в месяц: у водителей резко выросли расходы на бензин
Россияне пожаловались на рост расходов на топливо
Попова назвала число вакцинированных россиян
В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с вакцинацией в стране
«Ты прекрасна»: Эшли Грэм поддержали в сети за бодипозитивный ролик
Плюс-сайз модель продолжает продвигать бодипозитив, но в России он не приживается
На море в долг: сколько россияне берут в кредит на отдых
Банки и МФО рассказали об отпускных займах россиян
«Маркетинговый ход»: чем полезна коллаборация AstraZeneca и «Спутник Лайт»
Медики объяснили, почему «коктейль» из вакцин более эффективен
«Реваншистские настроения Турции»: что в России думают об армии Анкары и Баку
В Госдуме и Совфеде оценили идею совместной армии Турции и Азербайджана
Умер басист ZZ Top Дасти Хилл — он играл в группе больше 50 лет
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях