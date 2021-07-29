Британец убил свою девушку и написал признание на ее теле

Убийца из Великобритании использовал красный лак для ногтей, чтобы написать слова «это был я» на теле своей девушки после того, как зарезал ее, сообщает издание Metro.

По данным издания, тело 29-летней девушки по имени Имоджен с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в ее квартире в Большом Манчестере. Его нашла полиция после того, как в квартиру пришел сотрудник социальной службы через пару недель после убийства.

«Имоджен лежала на своей кровати — она как будто позировала. Ее руки были скрещены, и казалось, что она сжимает флакон духов. На шее у нее была мягкая игрушка. Были также замечены элементарные попытки очистить место преступления... Ее ноги были скрещены в районе щиколоток, при осмотре было установлено, что ее тело было покрыто лаком для ногтей со словами «это был я», — следует из материалов следствия.

Сообщается, что 41-летний Дэниел Смит убил Имоджен и почти сразу стал использовать банковскую карту умершей. К моменту задержания он полностью опустошил счет убитой девушки и даже залез в долги — было совершено около 40 банковских операций.

Во время вскрытия судмедэксперт пришел к выводу, что Имоджен была «мертва в течение некоторого времени» перед вскрытием, и отметил, что синяки на ее лице, челюсти, черепе и шее совместимы с попыткой удушения.

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В суде Смит признал себя виновным и был приговорен к пожизненному заключению.

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