Духовное управление мусульман проверит на халяльность вакцины от COVID-19

Духовное управление мусульман (ДУМ) России планирует оценить на соответствие исламским канонам все российские вакцины от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена президиума ДУМ, заместителя председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушана Аббясова.

Он уточнил, что в ближайшее время будет сделано заключение по каждой российской вакцине от COVID-19, «как и по продуктам».

«Если раньше никто не мог думать, что у нас в России хорошую халяльную продукцию производят, то сегодня мы уже вышли на рынок, наши компании занимаются продажей продуктов питания с нашим логотипом халяль. И медицина сегодня не исключение — здесь я бы тоже отметил наши доверительные взаимоотношения», — добавил Аббясов.

Он также подчеркнул, что решения ДУМ России по вопросам вакцин признаются за рубежом.

Ранее стало известно, что российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», созданная научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», получила сертификат о халяльности.