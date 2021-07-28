При обыске у одного из сотрудников ГИБДД Таганрога нашли его портрет в форме маршала

В ходе обыска у одного из сотрудников ГИБДД Таганрога нашли его портрет в форме маршала Советского Союза, сообщает РИА «Новости».

Уголовное дело против одного из сотрудников таганрогского ГИБДД было возбуждено после того, как он стал посредником в деле о во взяточничестве против 41-летнего сотрудника образовательного учреждения по подготовке водителей и 39-летнего жителя Ростовской области. Через полицейского они передали почти 200 тыс рублей за успешную сдачу экзамена на права.

Обыски прошли в местном управлении ГИБДД и в домах у высокопоставленных сотрудников ГИБДД, проходивших по этому делу. В доме у одного из полицейских был обнаружен его портрет в форме маршала Советского Союза. На мундире у «маршала» ГИБДД нарисованы две медали «Золотая звезда» Героя Советского Союза и полководческий орден «Победа», которые присуждался только высшему командному составу.

Ранее четыре сотрудника ДПС были задержаны по подозрению во взятке в Краснодаре.