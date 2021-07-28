В Белоруссии могут признать террористической организацией «Отряды гражданской самообороны»

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед направил в Верховный суд страны заявление с просьбой признать формирования «Отряды гражданской самообороны Беларуси» террористической организацией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В апреле белорусский КГБ обновил список лиц, причастных к терроризму. В него вошли лидеры оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в последнее время Минск замечает, что руководство террористами, действующими в республике, осуществляется со стороны Германии. По его словам, за провокациями против Белоруссии «прежде всего, стоят США, их спецслужбы, и не только».