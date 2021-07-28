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Мэру украинского города грозит тюрьма из-за празднования дня ВМФ СССР

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РИА «Новости»

Главе Хорольской территориальной общины Украины Сергею Волошину грозит тюремное заключение из-за публикации фотографии с флагом военно-морского флота СССР, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Нацполицию в Полтавской области.

По информации издания, чиновник вместе со своими друзьями праздновал день ВМС по советской традиции, после чего разместил на своей странице в Facebook фото с флагом военно-морского флота СССР, на котором изображен серп и молот. Позднее снимок был удален.

В связи с этим правоохранительные органы начали расследование

С 2015 года на территории Украины действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов». И запрещается пропаганда советской символики.

Ранее стало известно, что во Львове демонтировали две последние фигуры Монумента боевой славы Вооруженных Сил СССР.

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