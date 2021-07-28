В Курске трамвай сошел с рельсов и сбил пешехода

В Курске трамвай сошел с рельсов и врезался в машину, пострадали два человека — пассажир и пешеход. Об этом сообщает «KP.RU».

На ролике, опубликованном в соцсетях, видно, как сошедший с рельсов трамвай сильно заносит на повороте, после чего он врезается в проезжающий мимо автомобиль.

В аварии пострадали 71-летний пассажир трамвая и 33-летняя девушка-пешеход.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы автобус с пассажирами въехал в столб рядом с главным зданием МГУ им. М.В. Ломоносова.

До этого в Краснодарском крае после аварии с автобусом было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. В ДТП погибли два человека, 21 пострадал.

Туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в районе поселка Мезмай Апшеронского района. Частный экскурсионный автобус привез группу людей из Кореновска для осмотра достопримечательностей. Органами СК по Краснодарскому краю организовано расследование.