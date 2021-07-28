Суд вынес обвинительный приговор о контрабанде оборудования для С-300 на Украину

Граждане Армении и России, промышлявшие контрабандой деталей к ЗРС С-300, получили 10 лет и пять месяцев и 9,5 лет колонии строгого режима за шпионаж и госизмену. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ЦОС ФСБ России.

Ростовский областной суд вынес приговоры гражданину России Денису Лобову и гражданину Армении Арарату Хачатряну. Отмечается, что они участвовали в контрабанде из России на Украину составляющего гостайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300.

«За совершение преступлений, предусмотренных статьей 275 «государственная измена» и статьей 276 «шпионаж» УК России суд приговорил Лобова к лишению свободы на девять лет и шесть месяцев, Хачатряна – на 10 лет и пять месяцев соответственно. Оба фигуранта будут отбывать срок в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Лобов и Хачатрян собирали сведения о клистронах (приборы, преобразующие постоянный ток в переменный - прим. «Газеты.Ru»), входящих в состав ЗРС С-300, и передавали образцы на Украину. Оборудование Лобов хранил и готовил к продаже в подвале своего дома. Хачатрян организовывал перемещение клистронов на Украину через жителей приграничья.

«Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», — отмечается в сообщении.

Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима украинца Сергея Ливенцова, признав его виновным в попытке контрабанды запчастей для военных самолетов МиГ-29.