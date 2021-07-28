Два человека погибли из-за утечки химвеществ на заводе в Техасе

Не менее двух человек погибли в связи с утечкой химического вещества, которая произошла на заводе предприятия LyondellBasell. Пострадали четыре человека в результате происшествия в штате Техас, сообщает ABC13 Houston.

«В нашем комплексе в (городе) Ла Порт произошла утечка этановой кислоты... Два человека получили смертельные ранения в ходе этого происшествия. Четыре человека получили ожоги, их перевозят, чтобы оказать им медпомощь», — уточнили в компании.

У LyondellBasell получилось остановить утечку вещества. Произведен мониторинг качества воздуха, местным жителям ничего не угрожает. На месте ЧП находятся оперативные ведомства.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при взрыве на химзаводе в Леверкузене превысило 30 человек. Полиция и власти Леверкузена объявили максимальный уровень опасности, запретив местным жителям открывать окна, двери и выходить на улицу.