Метеоспециалист рассказал, что теплая погода сохранится в Москве до конца месяца

Теплая погода может сохраниться в Москве и Московской области до конца июля Прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что температурный фон в столичном регионе будет от 24 до 30°C.

«В среду в Москве ожидается 26-28°C, по области — до 30°C. В четверг из-за облачности температура будет 25-27°C, что тоже совсем неплохо, но дальше она будет в диапазоне 24-29 °C до конца месяца», — рассказал Вильфанд.

Метеоспециалист добавил, что погода в столице и области окажется комфортной до конца второго месяца лета. При этом могут пройти кратковременные дожди.

Ранее жителей Европейской части России предупредили об опасной погоде. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жара в +40-42°C в Астраханской области и температура воздуха до +44°C в Калмыкии сменятся грозой и шквалистым ветром с усилением до 25 м/с.