Гватемала заключила новый контракт на поставку вакцины «Спутник V»

Правительство Гватемалы и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключили новый контракт на поставку вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает министерство здравоохранения страны в Twitter.

«Министр здравоохранения Амелия Флорес в сопровождении президента Алехандро Джамматтеи объявила о подписании нового контракта с российским фондом на приобретение вакцины «Спутник»», — говорится в сообщении.

По данным министерства, общий объем закупки составит 8 миллионов доз.

Применение вакцины «Спутник V» в Гватемале было одобрено в конце февраля, а первые партии препарата были поставлены в мае и июне.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».