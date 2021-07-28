Эксперт рассказал, как эффективнее всего бороться с курильщиками в подъездах домов

Для того чтобы повлиять на людей, курящих в подъездах многоквартирных домов, стоит, в первую очередь, обратиться в полицию. Об этом заявил ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов, сообщает РИА «Новости».

По словам Данилова, в соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса России, под помещениями общего пользования многоквартирных домов понимаются лифты, лестничные площадки, чердаки, подвалы, а также иные помещения, не предназначенные для проживания.

В связи с чем, ссылаясь на закон, который запрещает курение в общественных местах, в подъездах нельзя курить.

«Чтобы привлечь нарушителя к ответственности, необходимо обратиться в полицию. Доказательствами могут служить показания свидетелей, а также фотографии и видео, на которых зафиксирован факт курения в общественном месте», — уточнил юрист.

Также эксперт посоветовал не бороться с курильщиками вне правового поля, потому что может грозить административная или уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что Минздрав разработает новые меры по борьбе с курением.