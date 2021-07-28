Кинолог напомнил, что не нравится собакам

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил о пяти ошибках, допускаемых людьми в отношении собак. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам эксперта, люди порой ориентируются на человеческие правила общения при взаимодействии с псами.

«Хозяину может казаться, что, повышая голос на собаку, он научит ее хорошему поведению. Что веселые передразнивая — это забавная игра, и собаке она понравится. Или что, делая какие-то поблажки в установленных правилах, вы показываете свою любовь и расположенность. Но это не так: у животных другое мышление и другой язык тела», — обратил внимание Голубев.

Он сказал, что в первую очередь собакам не понравится отсутствие правил и последовательности действий со стороны человека.

«Правила облегчают жизнь питомцу, делая его жизнь более предсказуемой. Поэтому с первых дней нахождения питомца в доме необходимо вводить правила и соблюдать последовательность действий», — заметил он.

Другим нелюбимым поступком для собак является передразнивание, когда человек лает в ответ.

В-третьих, собака не понимает крика хозяина во время наказания.

«Собака лучше всего реагирует на короткие команды, которым вы ее обучили», — подчеркнул президент Российской кинологической федерации.

Также негативно скажутся на поведении собак громкие звуки. По словам эксперта, они могут вызывать у животного панику, стресс, а также настороженность.

На пятой позиции среди нелюбимых действий находится принуждение к игре или общению, когда у собаки нет интереса. В такие моменты нужно смотреть на поведение собаки.

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