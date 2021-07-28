Названы регионы с самыми высокими зарплатами

Лидером по размеру средней зарплаты в России занимает Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рейтинг социально-экономической устойчивости регионов за первый квартал этого года, подготовленного Фондом развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства.

«Следом идут Магаданская и Сахалинская области, НАО, Камчатка, ХМАО, Якутия и Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

При составлении рейтинга учитывались данные о среднемесячной зарплате, минимальной стоимости жизни, отношении сумм регионального продукта к численности экономически активного населения, а также отношении этих сумм к общей численности населения субъекта. В документе выделено 30 позиций, часть из которых поделили сразу несколько регионов.

К примеру, самым социально-экономическим устойчивым регионом стал Ямало-Ненецкий автономный округ, на втором месте — Чукотка, а третье поделили Москва, НАО и Сахалинская область. В десятку лидеров также вошли Магаданская область, ХМАО, Мурманская область и Якутия (раздели шестое место), Санкт-Петербург, Коми, Красноярский край и Тюменская область.

Ранее в России предложили закрепить в законодательстве обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией.