Синоптик предупредил о крупном граде в нескольких регионах России

Град, местами крупный ожидается в республиках Северного Кавказа, Хакасии, Красноярском крае, Тыве и в Северо-Западном федеральном округе в скором времени. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Также жителей данных регионов ожидают дожди и грозы.

«В республиках Северного Кавказа — в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне — сильный дождь с интенсивными периодами, гроза, град и ветер до 25 м/с», — предупредил метеоролог.

По словам Вильфанда, в Хакасии прогнозируется крупный град и сильный ветер.

Как уточнил метеоспециалист, погода ухудшится в южных районах Красноярского края и Тыве.

Он добавил, что опасная погода будет в Ленинградской, Псковской, Новгородской и Архангельской областях до среды.

В Иркутской и Новосибирской областях стоит ждать сильный дождь и грозу 28 и 29 июля.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентре прогнозируют приход экстремальной жары в некоторые регионы.