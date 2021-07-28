В одном из поселений Новой Москвы ввели карантин из-за бешенства

В поселении Воронцовское в Новой Москве объявили карантин из-за бешенства домашнего животного, говорится в распоряжении мэра Москвы Сергея Собянина.

В документе поясняется, что заболевание было выявлено 26 июля в СНТ «Поляны».

«Установить ограничительные мероприятия (карантин) до 25 сентября 2021 года в пределах эпизоотического очага и неблагополучного пункта», — говорится в распоряжении.

Документом воспрещается ввоз на территорию поселения не вакцинированных против бешенства животных, а также проведение ярмарок и выставок, связанных с их перемещением. Контроль за соблюдением ограничительных мер возложен на Комитет ветеринарии города Москвы.

Ранее в поселении Воронцовское была открыта новая инфекционная больница для зараженных коронавирусом. Медучреждение было построено за месяц: всего было возведено около 50 одноэтажных строений и 14 секций двух-трехэтажных общежитий на участке около 40 га.