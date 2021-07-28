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Грета Тунберг вакцинировалась от коронавируса

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Susana Vera/Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что привилась против коронавирусной инфекции первым компонентом. Об этом сообщается на ее странице в Twitter.

Также она пожаловалась на неравный доступ к вакцинам от COVID-19 в мире.

«Крайне признательна, мне посчастливилось иметь возможность жить в той части мира, где я уже могу привиться. Распределение вакцин в мире крайне неравномерно» — написала экоактивистка в социальной сети.

Тунберг, ссылаясь на статистику New York Times, отмечает, что 84% использованных доз вакцины в мире приходятся на страны с высоким уровнем доходов и уровнем доходов выше среднего.

«Только 0,3% доз были использованы в странах с низким уровнем дохода», — добавила активистка.

Тунберг не уточнила, какой вакциной привилась против коронавируса.

Ранее сообщалось, что Грета Тунберг пожертвует €100 тысяч на вакцины от COVID-19.

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