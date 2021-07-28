В Киеве до 20% мужчин страдают от домашнего насилия

От 15 до 20% обращений о домашнем насилии, поступающий в Киевский городской Центр гендерного равенства, предупреждения и противодействия насилию, приходятся на мужчин. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Насилие - это не только о женщинах. Наш центр потому и называется Центром гендерного равенства, потому что помощь в виде различных социальных услуг могут получить как мужчины, так и женщины. Мы получаем 15-20% обращений от мужчин, которые страдают от домашнего насилия и нуждаются во временном безопасном месте пребывания», — рассказала директор центра Татьяна Зотова.

Она подчеркнула, что за последние годы в центр стало поступать больше обращений от мужчин в связи с переименованием учреждения и переформативанием его деятельности.

До этого от мужчин поступало только 5% обращений.

Ранее в Интерполе зафиксировали рост числа преступлений в отношении детей во время пандемии.

В частности, правоохранители стали чаще возбуждать дела о насилии и сексуальной эксплуатации. Ведомство связывает это с закрытием школ, которое привело к тому, что дети стали проводить больше времени в интернете.