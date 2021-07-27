Вице-премьер Словакии привился «Спутником V»

Вице-премьер и глава минфина Словакии Игорь Матович привился первым компонентом вакцины «Спутник V». Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Матович привился в понедельник. Он ждал своей очереди за препаратом 26 дней.

«Несмотря на 26-дневный период ожидания назначения мне срока вакцинации, я получил прививку. В Клинике иностранных заболеваний препарат уже получили более восьми тысяч человек. У них были минимальные побочные эффекты и никаких серьезных», — рассказал Матович.

Он отметил, что если бы Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами и пресса не демонизировали бы «Спутник V», то привиться могли бы более полумиллиона граждан страны. В пример он привел опыт Венгрии, которая признала российскую вакцину самой безопасной.

Ранее Матович заявил, что «подлая» пропаганда против «Спутника V» стала причиной того, что им привилось меньше словаков, чем хотели до начала пропагандистской кампании против препарата. Он также отметил, что покупка республикой «Спутника V» имела смысл.