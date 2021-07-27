Португалия призвала страны ЕС делиться вакцинами от COVID-19

С целью ускорения кампании по вакцинации от COVID-19 власти Португалии просят другие европейские страны поделиться с Лиссабоном частью своих вакцин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

»(Португалия — ИФ) приложила громадные усилия для получения вакцин», — сказала глава Минздрава страны Марта Темида по итогам совещания с экспертами, посвященного эпидемиологической ситуации в стране.

По словам координатора по вакцинам Энрики Гувейя и Мелу, Португалия рассчитывает получить через три недели около 1 млн доз препаратов от коронавируса. В частности, Лиссабон ведет переговоры с Италией о получении дополнительных 300 тыс. доз вакцин.

На данный момент, Португалия получила примерно 290 тыс. доз препарата из Норвегии. Во вторник, 27 июля из Венгрии в страну поступило 200 тыс. доз вакцины компании AstraZeneca. В связи с этим глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва сказал, что поставки вакцин от Венгрии демонстрируют «дух европейского сотрудничества».

Ранее стало известно, что странам Европы может не хватить вакцины от коронавирусной инфекции до 2022 года.