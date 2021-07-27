Убитой в Самаре девушке засунули бутылку и швабру между ног

Соседи обнаружили убитой 23-летнюю соседку, у которой между ног торчала ручка швабры и стеклянная бутылка. Об этом сообщает Trkterra.ru.

В публикации отмечается, что жильцы дома по улице Красных Коммунаров обратили внимание на открытую дверь в одну из квартир.

Внутри помещения они обнаружили «жуткую картину». На полу «лежало тело 23-летней хозяйки жилплощади, на ее голове виднелись множественные рассечения, а между ног у нее торчала ручка швабры и стеклянная бутылка».

Издание отмечает, что изначально отрабатывалась версия, что девушка стала жертвой маньяка, одна позже выяснилось, что ее мог убить собственный отец.

В текущий момент 45-летний мужчина задержан. Издание отмечает, что ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью средней тяжести.

Ранее представитель Следственного комитета по Самарской области сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Екатерины Пузиковой. Им оказался бывший муж девушки Александр Рясков, которого полиция объявила в розыск сразу после обнаружения тела.