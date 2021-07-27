Историки в Ирландии «наняли» на работу стадо овец

В Ирландии волонтеры и историки стали использовать овец, чтобы очищать могилы от зарослей и находить старые захоронения на кладбище в деревне Кроссхейвен. Об этом сообщает RTÉ.

Использовать овец предложила депутат городского совета Кроссхейвена Одри Бакли. По информации СМИ, во время поездки в Уэльс она увидела, как члены церковной общины в Гауэре пасут коз на кладбище, чтобы те съедали траву и таким образом очищали надгробия. Она предложила Департаменту культурного наследия совета графства Корк позаимствовать идею, и власти согласились.

С помощью коз волонтерам удалось обнаружить много надгробий 1700-х годов, в частности было зарегистрировано более 400 памятников.

Через некоторое время участники проекта заметили, что козы съели весь плющ, а траву трогать не стали. Поэтому было решено заменить их на овец. По словам волонтеров, животные существенно облегчили поиск старых надгробий, которые посетители кладбища «не видели целую вечность».

«Многие из памятников — просто камни с надписями. Люди не могли позволить себе купить надгробия, поэтому использовали валуны в качестве маркеров могил», — говорят историки.

Согласно публикации, участники проекта арендуют овец у местных фермеров. В нем принимает участие группа из 12 добровольцев.

Ранее на Сахалине медведь снес надгробия с могил.