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Названы условия въезда россиян в Италию через Венгрию

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Marko Djurica/Reuters

Россияне, желающие отдохнуть в Италии с перелетом из Венгрии, должны будут предъявить санитарный пропуск европейского образца green pass. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пограничную службу римского аэропорта «Чампино».

«Проверки документов у нас нет, но на санитарном контроле мы просим предъявить green pass для поездок по Европе, который в этом случае должна выдать Венгрия», — рассказал представитель пограничной полиции.

Он добавил, что в отсутствие паспортного контроля итальянские власти потребуют у прибывших пассажиров Passenger Locator Form — специальную форму, в которой указываются контактные данные и информация о поездке.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что российские туристы смогут посетить страну при условии полной вакцинации от коронавирусной инфекции.

Ранее россиянам для визита в Венгрию необходимо было предоставить два отрицательных теста на коронавирус, сделанные в течение пяти дней до въезда с разницей в 48 часов, либо пройти двухнедельный карантин по прибытии в страну.

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