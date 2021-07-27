В РПЦ заявили, что вакцинация безопасна для души

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом Владимир Легойда заявил, что прививка не может повлиять на душу человека. Об этом сообщают РИА «Новости».

«Нужно отличать религию от мотивации человека. Человек может считать, что он не прививается по религиозным убеждениям, потому что он где-то услышал, что это может повлиять чуть ли не на его бессмертную душу. Не может присутствие или отсутствие вакцины повлиять на его душу, иначе очень легко было бы влиять на душу тогда с помощью вакцин», — сказал Легойда.

Он отметил, что вакцинация лишена религиозной составляющей, а поиск богоугодных причин для отказа от прививки — сомнительная трактовка христианского вероучения.

«Церковь никогда не выступала против вакцинации, и понятно, что в современном мире вакцинация — это единственный способ остановить распространение этой страшной болезни, с которой мы столкнулись», — резюмировал пресс-секретарь РПЦ.

Ранее наместник Соловецкого монастыря епископ Озерский Порфирий рассказал в проповеди, что компоненты противовирусных вакцин встраиваются в геном человека, и искажают «образ божий».

После этого он извинился за свои слова и благословил удалить видео с проповедью из сообществ монастыря в социальных сетях.