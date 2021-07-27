Один человек погиб в результате взрыва на химическом заводе в Германии

В результате взрыва на химическом заводе компании Currenta (подразделение концерна Bayer AG) в городе Леверкузен погиб один человек. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на начальника строительства Леверкузена Андреа Деппе.

На данный момент число пострадавших увеличилось до 16 человек.

Отмечается, что работы по устранению пожара были начаты с задержкой, так как предварительно нужно было обесточить линию электропередачи.

Ранее пять человек пропали без вести после взрыва на химзаводе.

Полиция и власти Леверкузена объявили максимальный уровень опасности, запретив местным жителям открывать окна, двери и выходить на улицу. В социальных сетях распространяются кадры, на которых видно как из места взрыва в небо поднимается густой столб черного дыма.